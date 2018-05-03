موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة 4/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والترجي الرياضي

ستُقام مباراة الأهلي والترجي الرياضي في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي الرياضي

ستكون مباراة الأهلي والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب الأهلي والترجي الرياضي في الدوري المصري والتونسي

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 85 نقطة.

أنهى فريق الترجي الرياضي الدوري التونسي في المركز الأول في جدول الترتيب بعدما حصد 57 نقطة طوال الموسم.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

الأهلي 0/2 الداخلية / كأس مصر.

الأهلي 0/1 وادي دجلة / الدوري المصري الممتاز.

بتروجيت 2/1 الأهلي / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 2/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 1/0 الأسيوطي سبورت / كأس مصر.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الترجي الرياضي الموسم الحالي

الترجي الرياضي 0/1 جور الكيني / دوري أبطال أفريقيا.

الصفاقسي 2/0 الترجي الرياضي / الدوري التونسي.

الترجي الرياضي 0/1 المتلوي / الدوري التونسي.

الملعب القابسي 1/1 الترجي الرياضي / الدوري التونسي.

زارزيس 0/1 الترجي الرياضي / الدوري التونسي.

قائمة الأهلي في مباراته أمام الترجي الرياضي

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / باسم علي / صبري رحيل / علي معلول / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / محمد نجيب.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / ميدو جابر / وليد سليمان / أحمد حمدي / أحمد حمودي / إسلام محارب / كريم نيدفيد / باكا.

خط الهجوم: مروان محسن / صلاح محسن.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / باكا / وليد سليمان / صلاح محسن.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدرب: المصري حسام البدري.

قائمة فريق الترجي الرياضي في مباراته أمام الأهلي

معز بن شريفية / علي الجمل / سامح الدربالي / محمد أمين المسكيني / حسين الربيع / أيمن بن محمد / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / غيلان الشعلالي / محمد علي منصر / سعد بقير / أنيس بن حتيرة / أنيس البدري / طه ياسين الخنيسي / يوسف البلايلي / بلال الماجري / أدم الرجايبي / هيثم الجويني / ماهر بالصغير.

تشكيلة فريق الترجي الرياضي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / علي الجمل / خليل شمام.

خط الوسط: فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / غيلان الشعلالي / يوسف البلايلي / سعد بقير.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

المدرب: التونسي خالد بن يحيى.

نتائج أخر 6 مباريات بين الأهلي والترجي الرياضي

الترجي الرياضي 2/1 الأهلي / دوري أبطال أفريقيا، 23 سبتمبر 2017.

الأهلي 2/2 الترجي الرياضي / دوري أبطال أفريقيا، 16 سبتمبر 2017.

الترجي الرياضي 1/0 الأهلي / كأس الإتحاد الإفريقي، 22 أغسطس 2015.

الأهلي 0/3 الترجي الرياضي / كأس الإتحاد الإفريقي، 28 يونيو 2015.

الترجي الرياضي 2/1 الأهلي / دوري أبطال أفريقيا، 17 نوفمبر 2012.

الأهلي 1/1 الترجي الرياضي / دوري أبطال أفريقيا، 4 نوفمبر 2012.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي والترجي الرياضي

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الترجي الرياضي في 6 مباريات سابقة من أصل آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الأهلي في 3 مباريات سابقة من أصل آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي الأهلي والترجي الرياضي نتيجة 3 مباريات سابقة من أصل آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 17 هدفاً في شباك فريق الترجي الرياضي في آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الترجي الرياضي في تسجيل 10 أهداف في شباك فريق الأهلي في آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر المغربي وليد أزارو هو هداف فريق الأهلي في دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل هدفين لمصلحة فريقه.

يُعتبر التونسي أنيس البدري هو هداف فريق الترجي الرياضي في دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر المغربي وليد أزارو هو هداف فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر التونسي طه ياسين الخنيسي هو هداف فريق الترجي الرياضي في الدوري التونسي في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 7 أهداف في دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدف واحد فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراة واحدة فقط.

نجح فريق الترجي الرياضي في تسجيل 7 أهداف في دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدف واحد فقط، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 3 مباريات.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 73 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 19 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق الترجي الرياضي في تسجيل هدفاً في الدوري التونسي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 17 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 13 مباراة.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في 8 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا لآخر مرة في عام 2013، وذلك حينما فاز على حساب فريق أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي في الدور النهائي من عمر المسابقة.

نجح فريق الترجي الرياضي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في مرتين فقط طوال تاريخه.

نجح فريق الترجي الرياضي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا لآخر مرة في تاريخه في عام 2011، وذلك حينما فاز على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي في الدور النهائي من عمر المسابقة.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 40 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

نجح فريق الترجي الرياضي في الفوز بلقب الدروي التونسي في 28 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الترجي الرياضي في الفوز بلقب الدروي التونسي لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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