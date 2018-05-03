تعرف على موعد قرعة كأس أمم آسيا 2019 والقنوات الناقلة لها

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تترقب القارة الآسيوية بأكملها يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي، وذلك من أجل متابعة مراسم قرعة بطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي سوف تُقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من اليوم الخامس من شهر يناير 2019 وحتى اليوم الأول من شهر فبراير عن العام ذاته.

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة دور المجموعات للبطولة يوم غداً الجمعة في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يتم نقل مراسم القرعة عبر العديد من القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، وهي قنوات بي إن سبورت الإخبارية وأبوظبي الرياضية، إضافة إلى قناة دبي الرياضية والشارقة الرياضية.

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ولأول مرة في تاريخ البطولة سوف يُشارك في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم آسيا 2019 24 منتخباً في البطولة، حيث سيتم تقسيمهُم على 6 مجموعات بحيث يتواجد 4 منتخبات في المجموعة الواحدة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة وأيضاً أفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وإليكم الآن تصنيف المنتخبات ال24 المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019:

التصنيف الأول: منتخب الإمارات / منتخب ايران / منتخب استراليا / منتخب اليابان / منتخب كوريا الجنوبية / منتخب السعودية.

التصنيف الثاني: منتخب الصين / منتخب سوريا / منتخب أوزبكستان / منتخب العراق / منتخب قطر / منتخب تايلاند.

التصنيف الثالث: منتخب قيرغيزستان / منتخب لبنان / منتخب فلسطين / منتخب عمان / منتخب الهند / منتخب فيتنام.

التصنيف الرابع: منتخب كوريا الشمالية / منتخب الفيليبين / منتخب البحرين / منتخب الأردن / منتخب اليمن / منتخب تركمانستان.

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