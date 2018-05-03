إنبي يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من التعاقد مع نجمه في الميركاتو الصيفي

Advertisements

كشف نادي إنبي في صباح اليوم الخميس الموافق لليوم الثالث من شهر مايو الحالي عن حقيقة اقتراب انتقال أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي تم تداولها في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية حول ذلك الموضوع.

ومن خلال تصريحات إذاعية في صباح اليوم الخميس، أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي على الإطلاق إلى مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب مجدى أفشة صانع ألعاب فريق إنبي.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عبد الناصر محمد إلى أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تغييراً في إطار سعي النادي الأهلي لضم اللاعب مجدى أفشة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الفترة الماضية كانت عبارة عن مجرد مناوشات من طرف النادي الأهلي.

أما عن تعاقد النادي الأهلي مع مدافع نادي إنبي رامي صبري، فقد أكد عبد الناصر محمد أن التخلي عن خدمات المدافع رامي صبري سوف يكون أمراً صعباً نوعاً ما، وخاصة لآنه يُعتبر أحد الركائز الأساسية في صفوف نادي إنبي على مدار السنوات الماضية.

إقرأ أيضاً: تعرف على موعد قرعة كأس أمم آسيا 2019 والقنوات الناقلة لها