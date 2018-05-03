موعد أبرز مباريات يوم الجمعة 4/5/2018 والقنوات الناقلة لها

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يشهد يوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات، وذلك في مختلف أنحاء العالم سواء على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد الأفريقي، وتحديداً في مسابقات الدوري الفرنسي والدوري الإسباني إضافة إلى دوري أبطال أفريقيا.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وأميان

يستقبل فريق أميان نظيره فريق باريس سان جيرمان بطل الموسم الحالي في مساء يوم الجمعة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وأميان عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأميان تحدديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إشبيلية وريال سوسيداد

يستقبل فريق إشبيلية نظيره فريق ريال سوسيداد في مساء يوم الجمعة على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وسوف تكون مباراة إشبيلية وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

وتنطلق مباراة إشبيلية وريال سوسيداد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تاونشيب رولز وكمبالا سيتي

يستقبل فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا نظيره فريق كمبالا سيتي الأوغندي في مساء يوم الجمعة في عاصمة دولة بوتسوانا، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 م.

وسوف تكون مباراة تاونشيب رولز وكمبالا سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

وتنطلق مباراة تاونشيب رولز وكمبالا سيتي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مولودية الجزائر والدفاع الحسني الجديدي

يستقبل فريق مولودية الجزائر الجزائري نظيره فريق الدفاع الحسني الجديدي في مساء يوم الجمعة على ملعب 5 يوليو على أرض دولة الجزائر، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

وسوف تكون مباراة مولودية الجزائر والدفاع الحسني الجديدي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سوف يكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وتنطلق مباراة مولودية الجزائر والدفاع الحسني الجديدي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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