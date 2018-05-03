الزمالك يستعيد خدمات نجمه قبل مواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أخباراً سارة للغاية اليوم الخميس الموافق لليوم الثالث من شهر مايو الحالي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق الإسماعيلي في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

حيث أكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك جاهزية النجم عماد فتحي من أجل المشاركة من جديد مع فريق الزمالك في المباريات، وتحديداً انطلاقاً من المباراة القادمة أمام فريق الإسماعيلي بعدما عاد للمشاركة في مران فريقه اليوم الخميس بشكل طبيعي للغاية.

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وكان النجم عماد فتحي قد تعرض إلى الإصابة في الآونة الأخيرة، مما جعله يغيب عن تشكيلة فريق الزمالك طوال المباريات الثلاثة الماضية، إلا أن ذلك لم يؤثر على أداء ومستوى الفريق بنسبة كبيرة وخاصة في ظل توفر العديد من الحلول لدى فريق الزمالك في مركز خط وسط الميدان.

ويعيش فريق الزمالك في الفترة القليلة الماضية انتعاشة مثالية على صعيد النتائج تحت قيادة مديره الفني الكابتن خالد جلال، حيث تجسد ذلك من خلال نجاح الفريق في تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات متتالية، وذلك على حساب كلاً من فريق الأهلي وفريق الأسيوطي سبورت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما نجح فريق الزمالك أيضاً في تخطي عقبة فريق الإنتاج الحربي في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، علماً بأن مسابقة كأس مصر تُعتبر هي المسابقة الوحيدة المتبقية لأبناء القلعة البيضاء في الموسم الحالي بعدما خسر الفريق جميع الألقاب التي نافس عليها منذ مطلع الموسم الحالي.

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