ريال مدريد مهدد بخوض كلاسيكو الأرض بالبدلاء تحضيراً لنهائي دوري الأبطال

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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الخميس الموافق لليوم الثالث من شهر مايو الحالي أن فريق ريال مدريد الإسباني سوف يكون مهدداً بنسبة كبيرة للغاية لخوض مباراة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي برشلونة بالبدلاء، وذلك في إطار سعيه لتحضير كافة لاعبيه للموعد المنتظر في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد سوف يكون مضطراً من جهة إلى استبعاد بعض عناصره الأساسية من قائمة مباراة كلاسيكو الأرض بداعي الإصابة، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يكون المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مجبراً على إراحة بعض العناصر الأخرى خوفاً من تعرض أي منهم إلى الإصابة في الوقت الحالي من عمر الموسم.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن فريق ريال مدريد سوف يُعاني بنسبة مؤكدة من غياب كلاً من المدافع الفرنسي رافاييل فاران، إضافة إلى الظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال، وأيضاً صانع الألعاب الإسباني إيسكو، وذلك بسبب الإصابة التي من المتوقع أن تُبعد كلاً منهم لمدة أسبوع قادم على أقل تقدير عن الملاعب.

أما بالنسبة إلى بقية العناصر الأساسية وتحديداً الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش، إضافة إلى الألماني توني كروس والبرازيلي مارسيلو، وأيضاً الإسباني سيرجيو راموس، سوف يتم منح حرية الاختيار سواء بالموافقة على خوض المباراة أو الغياب عنها والخضوع للراحة في الفترة القادمة استعداداً لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، وذلك في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

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