عبد الحفيظ يكشف عن طموحات الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثالث من شهر مايو الحالي عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الخميس وتحديداً لقناة النادي الأهلي، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن هناك حالة من الرغبة الكبيرة من طرف كل لاعبي المارد الأحمر وأيضاً الجهاز الفني للفريق من أجل تحقيق الانتصار على حساب فريق الترجي الرياضي في انطلاقة المشوار الأفريقي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن العلاقة بين الناديين قوية جداً، وخاصة في ظل العديد من المواجهات التاريخية التي جمعت بين الفريقين على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مما جعل الشعب العربي بأكمله يترقب هذه المباراة بشغف كبير.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن العلاقة القوية بين الناديين سوف تكون خارج أرض الملعب فقط لا غير، وذلك بعكس داخل أرض الملعب التي سوف تشهد منافسة شرسة بين الطرفين من أجل تحقيق الانتصار.

ويخشى فريق الأهلي أن يتعرض إلى الخسارة الثالثة على التوالي له في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات، حيث خسر المارد الأحمر أولاً على يد غريمه التقليدي فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن ثم خسر مرة أخرى ولكن هذه المرة على يد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

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