موعد مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الانجليزي السبت 5/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ستوك سيتي نظيره فريق كريستال بالاس في يوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس

ستُقام مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس في يوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس

ستكون مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

ترتيب ستوك سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ستوك سيتي حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 30 نقطة.

يحتل فريق كريستال بالاس حالياً المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 38 نقطة.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون 0/0 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي.

ستوك سيتي 2/1 إيفرتون.

ارسنال 0/3 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 2/1 توتنهام هوتسبير.

وست هام يونايتد 1/1 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 1/1 بيرنلي.

ليفربول 0/0 ستوك سيتي.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس 3/2 مانشستر يونايتد.

تشيلسي 1/2 كريستال بالاس.

هدرسفيلد تاون 2/0 كريستال بالاس.

كريستال بالاس 2/1 ليفربول.

بورنموث 2/2 كريستال بالاس.

كريستال بالاس 2/3 برايتون أند هوف ألبيون.

واتفورد 0/0 كريستال بالاس.

كريستال بالاس 0/5 ليستر سيتي.

نتائج أخر 7 مباريات بين ستوك سيتي وكريستال بالاس

كريستال بالاس 1/2 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 25 نوفمبر 2017.

ستوك سيتي 0/1 كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز، 11 فبراير 2017.

كريستال بالاس 1/4 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 18 سبتمبر 2016.

كريستال بالاس 1/2 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 7 مايو 2016.

كريستال بالاس 0/1 ستوك سيتي / كأس الاتحاد الإنجليزي، 30 يناير 2016.

ستوك سيتي 2/1 كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز، 19 ديسمبر 2015.

ستوك سيتي 2/1 كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز، 21 مارس 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس

نجح فريق ستوك سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق كريستال بالاس في 11 مباراة سابقة من أصل آخر 40 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق كريستال بالاس في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ستوك سيتي في 22 مباراة سابقة من أصل آخر 40 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي ستوك سيتي وكريستال بالاس نتيجة 7 مباريات سابقة من أصل آخر 40 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ستوك سيتي في تسجيل 45 هدفاً في شباك فريق كريستال بالاس في آخر 40 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق كريستال بالاس في تسجيل 63 هدفاً في شباك فريق ستوك سيتي في آخر 40 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر السويسري شيردان شاكيري هو هداف فريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الصربي لوكا هو هداف فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ستوك سيتي في تسجيل 32 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 65 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات فقط لا غير.

نجح فريق كريستال بالاس في تسجيل 41 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 54 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

لم يعرف فريق ستوك سيتي طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

لم يعرف فريق كريستال بالاس طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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