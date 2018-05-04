موعد مباراة وست بروميتش وتوتنهام بمشاركة “أحمد حجازي” في الدوري الانجليزي السبت 5/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وتوتنهام هوتسبير بمشاركة “أحمد حجازي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق وست بروميتش ألبيون نظيره فريق توتنهام هوتسبير في يوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وتوتنهام هوتسبير

ستُقام مباراة وست بروميتش ألبيون وتوتنهام هوتسبير في يوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة وست بروميتش ألبيون وتوتنهام هوتسبير

ستكون مباراة وست بروميتش ألبيون وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

ترتيب وست بروميتش ألبيون وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق وست بروميتش ألبيون حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 28 نقطة فقط لا غير.

يحتل فريق توتنهام هوتسبير حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 71 نقطة.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

واتفورد 0/1 وست بروميتش ألبيون.

وست بروميتش ألبيون 4/1 ليستر سيتي.

بورنموث 1/2 وست بروميتش ألبيون.

وست بروميتش ألبيون 2/1 بيرنلي.

وست بروميتش ألبيون 1/1 سوانزي سيتي.

مانشستر يونايتد 1/0 وست بروميتش ألبيون.

وست بروميتش ألبيون 2/2 ليفربول.

نيوكاسل يونايتد 1/0 وست بروميتش ألبيون.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق توتنهام هوتسبير الموسم الحالي

ستوك سيتي 2/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام هوتسبير 3/1 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون أند هوف ألبيون 1/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/2 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي.

توتنهام هوتسبير 0/2 واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدرب: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

نتائج أخر 7 مباريات بين وست بروميتش ألبيون وتوتنهام هوتسبير

توتنهام هوتسبير 1/1 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 25 نوفمبر 2017.

توتنهام هوتسبير 0/4 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 14 يناير 2017.

وست بروميتش ألبيون 1/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز، 15 أكتوبر 2016.

توتنهام هوتسبير 1/1 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 25 أبريل 2016.

وست بروميتش ألبيون 1/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز، 5 ديسمبر 2015.

وست بروميتش ألبيون 3/0 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز، 31 يناير 2015.

توتنهام هوتسبير 1/0 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 21 سبتمبر 2014.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة وست بروميتش ألبيون وتوتنهام هوتسبير

نجح فريق وست بروميتش ألبيون في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق توتنهام هوتسبير في 41 مباراة سابقة من أصل آخر 115 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق وست بروميتش ألبيون في 44 مباراة سابقة من أصل آخر 115 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقى وست بروميتش ألبيون وتوتنهام هوتسبير نتيجة 30 مباراة سابقة من أصل آخر 115 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق وست بروميتش ألبيون في تسجيل 166 هدفاً في شباك فريق توتنهام هوتسبير في آخر 115 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 172 هدفاً في شباك فريق وست بروميتش ألبيون في آخر 115 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الإنجليزي جاي رودريغيز هو هداف فريق وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي مثله مثل زميله الفنزويلي روندون، حيث سجل كلاً منهما 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي هاري كين هو هداف فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 27 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي ديلي آلي هو أفضل صانع ألعاب في فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي مثله مثل زميله الدنماركي كريستيان إريكسن، حيث صنع كلاً منهما 10 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق وست بروميتش ألبيون في تسجيل 30 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 54 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 68 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 31 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق وست بروميتش ألبيون في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مرة واحدة طوال تاريخه، وذلك تحديداً في موسم 1919 / 1920 م.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 3 مناسبات سابقة فقط طوال تاريخه.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 1963 / 1964 م.

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