تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والترجي في مباراة اليوم بدوري أبطال أفريقيا

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يترقب عشاق القارة السمراء الصدام الأفريقي المرتقب في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ولعل ما يُزيد من أهمية المباراة أكثر بين الغريمين أنها تأتي في انطلاقة المشوار الأفريقي لكلاً منهما، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

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ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / باكا / صلاح محسن / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدرب: المصري حسام البدري.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم التونسي خالد بن يحيى المدير الفني لفريق الترجي الرياضي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / علي الجمل / خليل شمام.

خط الوسط: فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / غيلان الشعلالي / يوسف البلايلي / سعد بقير.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

المدرب: التونسي خالد بن يحيى.

وتنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المجموعة الأولى تضم أيضاً كلاً من فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا وأيضاً فريق كمبالا سيتي الأوغندي، علماً بأنهما سوف يلتقيان في مساء اليوم أيضاً وتحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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