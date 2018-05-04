أحمد المحمدي: من المستحيل مقارنة صلاح بميسي ورونالدو

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تحدث النجم المصري المخضرم أحمد المحمدي ظهير أيمن نادي أستون فيلا الإنجليزي حالياً اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي عن زميله المصري المتألق محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة لإحدى الصحف الإنجليزية، أكد النجم المصري أحمد المحمدي أنه من المستحيل أن يكون هناك أي مقارنة بفخر كرة القدم المصرية والعربية محمد صلاح مع كلاً من الثنائي الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم أحمد المحمدي على أن محمد صلاح يُمكنه أن يُنافس كلاً من الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ولكنه يجب عليه أولاً أن يستمر على نفس المستوى العالي الذي يُقدمه حالياً على مدار 7 أو 8 سنوات قادمة مثلما فعل رونالدو وميسي في السنوات الماضية.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه يشعر بسعادة كبيرة للغاية بالمستوى الذي وصل إليه النجم المصري محمد صلاح في الموسم الحالي، متمنياً في الوقت ذاته أن يستمر الفرعون المصري بتقديم نفس ذلك المستوى مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

وعن تجربة محمد صلاح الفاشلة مع نادي تشيلسي الإنجليزي، أكد النجم أحمد المحمدي أنه تحدث مع محمد صلاح في مناسبة سابقة عن تلك التجربة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن محمد صلاح أثبت للجميع في نادي تشيلسي أنهم كانوا على خطأ كبير حينما تخلو عنه وذلك سواء بما قدمه في الدوري الإيطالي أو خاصة بما يُقدمه في الموسم الحالي رفقة نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي.

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