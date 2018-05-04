موعد أبرز مباريات يوم السبت 5/5/2018 والقنوات الناقلة لها

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يشهد يوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد الأفريقي، وذلك تحديداً في مسابقات الدوري الألماني والدوري الإيطالي والدوري الإسباني، إضافة إلى دوري أبطال أفريقيا.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة بايرن ميونخ وكولن

يستقبل فريق كولن نظيره فريق بايرن ميونخ في يوم السبت على ملعب راين إنرجي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وكولن تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة بايرن ميونخ وكولن عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، على أن يكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وماينز

يستقبل فريق بوروسيا دورتموند نظيره فريق ماينز في يوم السبت على ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وماينز تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

يستقبل فريق ميلان نظيره فريق هيلاس فيرونا في مساء يوم السبت على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة ميلان وهيلاس فيرونا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ميلان وهيلاس فيرونا عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا

يستقبل فريق يوفنتوس نظيره فريق بولونيا في مساء يوم السبت على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وبولونيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة يوفنتوس وبولونيا عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال بيتيس

يستقبل فريق أتلتيك بيلباو نظيره فريق ريال بيتيس في يوم السبت على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة أتلتيك بيلباو وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة أتلتيك بيلباو وريال بيتيس عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة.

موعد مباراة فالنسيا وفياريال

يستقبل فريق فياريال نظيره فريق فالنسيا في مساء يوم السبت على ملعب سيراميكا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة فالنسيا وفياريال تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فالنسيا وفياريال عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق نوفل الباشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة وفاق سطيف ومازيمبي

يستقبل فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري في يوم السبت، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

وتنطلق مباراة وفاق سطيف ومازيمبي تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة وفاق سطيف ومازيمبي عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة النجم الساحلي وبريميرو دي أغوستو

يستقبل فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي نظيره فريق النجم الساحلي التونسي في مساء يوم السبت على ملعب 11 نوفمبر على أرض دولة أنجولا، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

وتنطلق مباراة النجم الساحلي وبريميرو دي أغوستو تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة النجم الساحلي وبريميرو دي أغوستو عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

موعد مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز

يستقبل فريق صن داونز الجنوب أفريقي نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب على ملعب لوكاس في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية في مساء يوم السبت، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

وتنطلق مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

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