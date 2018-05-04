اتحاد الكرة يتخذ قراراً حاسماً بشأن مستقبل كوبر مع الفراعنة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد اتخذ قراراً حاسماً، وذلك بشأن مستقبل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم.

حيث أشارت التقارير إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل المفاوضات مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر حتى نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وذلك لعدم التوصل إلى أي اتفاق سواء مع المدرب أو حتى مع وكيل أعماله لتجديد العقد بين الطرفين.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل المفاوضات حتى لا يؤثر ذلك على تركيز عناصر المنتخب الوطني المصري في المونديال، وخاصة وأن المونديال سوف ينطلق في اليوم الرابع عشر من شهر يونيو المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني المصري أولى مبارياته في مونديال روسيا في اليوم الخامس عشر من عمر الشهر القادم أمام منتخب الأوروغواي، علماً بأن منتخب الفراعنة يتواجد في المجموعة الأولى في المونديال، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف البطولة وأيضاً منتخب السعودية.

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