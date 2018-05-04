محمد صلاح يكشف عن موقفه من المقارنة بينه وبين رونالدو وميسي

Advertisements

تحدث الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي عن العديد من الأمور الخاصة به، وتحديداً عن موقفه من المقارنة بينه وبين كلاً من الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إضافة إلى قدوته في ملاعب كرة القدم منذ الطفولة.

فمن خلال مقابلة تليفزيونية أجراها النجم المصري محمد صلاح مع شبكة قنوات “CNN”، أكد فخر العرب أنه لا يُركز على الإطلاق على موضوع المقارنة بينه وبين كلاً من الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يحب أن يُركز على نفسه وعلى أهدافه بشكل أكبر.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم المصري محمد صلاح على أنه وضع أهدافاً لنفسه قبل مطلع الموسم الحالي، على أن يقوم بالإعلان عنها بشكل علني لمختلف وسائل الإعلام عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة وتحديداً بعد نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

وفي ختام حديثه عن أهدافه الشخصية مع نادي ليفربول والمنتخب الوطني المصري، أعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته البالغة بما وصل إليه حتى هذه اللحظة، متمنياً في الوقت ذاته أن يستمر ذلك حتى نهاية الموسم.

أما عن قدوته في ملاعب كرة القدم منذ الطفولة، فقد أكد الفرعون المصري محمد صلاح أنه قدوته في ملاعب كرة القدم هما النجم البرازيلي السابق رونالدو، إضافة إلى النجم الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي والذي سبق وأن لعب بجانبه في الموسم الماضي، مشدداً في الوقت ذاته على أنه قد تعلم الكثير من توتي سواء داخل أو خارج أرض الملعب.

إقرأ أيضاً: اتحاد الكرة يتخذ قراراً حاسماً بشأن مستقبل كوبر مع الفراعنة