إدارة الزمالك تتوصل إلى اتفاق نهائي مع جروس على موعد توقيع العقود

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد توصل إلى اتفاق نهائي مع السويسري سيباستيان جروس، وذلك على موعد توقيع العقود بين الطرفين من أجل تولي الأخير منصب المدير الفني لفريق الزمالك بشكل رسمي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد اتفق مع المدرب السويسري سيباستيان جروس على توقيع يوم غداً السبت بشكل رسمي، على أن يتم ذلك الأمر بشكل علني أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي بمقر نادي الزمالك.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الخطوة من طرف مجلس إدارة نادي الزمالك، جاءت رداً على بعض الشائعات التي ترددت في الآيام القليلة الماضية حول احتمالية هروب المدرب السويسري سيباستيان جروس من مهمة تدريب فريق الزمالك، وهو الأمر الذي نفاه تماماً المستشار مرتضى منصور في أكثر من مناسبة سابقة.

ومن المقرر أن يُسافر المدرب السويسري سيباستيان جروس إلى مدينة الإسكندرية مباشرة في يوم الأحد، وذلك حتى يُتابع مباراة فريق الزمالك مع فريق الإسماعيلي والتي سوف تُقام في مساء يوم الإثنين على ملعب برج العرب في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

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