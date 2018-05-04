تعرف على نتائج قرعة كأس أمم آسيا 2018

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أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي قرعة بطولة كأس أمم آسيا 2019 م، والتي سوف تُقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من اليوم الخامس من شهر يناير 2019 وحتى اليوم الأول من شهر فبراير 2019.

وتشهد بطولة كأس أمم آسيا الحالية حضور كافة المنتخبات العربية الآسيوية، وخاصة بعدما قرر الاتحاد الآسيوي رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية انطلاقاً من هذه النسخة إلى 24 منتخباً بحيث يتم تقسيمهُم على 6 مجموعات من خلال 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات من المركز الثالث وذلك إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

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نتائج قرعة بطولة كأس أمم آسيا 2019

المجموعة الأولى: منتخب الإمارات / منتخب تايلاند / منتخب الهند / منتخب البحرين.

المجموعة الثانية: منتخب أستراليا / منتخب سوريا / منتخب فلسطين / منتخب الأردن.

المجموعة الثالثة: منتخب كوريا الجنوبية / منتخب الصين / منتخب قيرغيزستان / منتخب الفيليبين.

المجموعة الرابعة: منتخب إيران / منتخب العراق / منتخب فيتنام / منتخب اليمن.

المجموعة الخامسة: منتخب السعودية / منتخب قطر / منتخب لبنان / منتخب كوريا الشمالية.

المجموعة السادسة: منتخب اليابان / منتخب أوزبكستان / منتخب عمان / منتخب تركمانستان.

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