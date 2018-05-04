الترجي التونسي يفرض التعادل على مضيفه الأهلي في قمة برج العرب

Advertisements

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة فريق الأهلي مع ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وعلى الرغم من الفرص الضائعة الكثيرة نسبياً من طرف فريق الأهلي، إلا أن التعادل السلبي سيطر في نهاية المطاف على نتيجة المباراة، ليحصد بذلك كل فريق نقطة واحدة فقط لا غير في بداية المشوار الأفريقي لكلاً منهما.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / باكا / وليد سليمان / ميدو جابر.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدرب: المصري حسام البدري.

التشكيلة الأساسية لفريق الترجي الرياضي في المباراة

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / حسين الربيع / خليل شمام.

خط الوسط: فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / محمد علي منصر / أنيس البدري / هيثم الجويني.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

المدرب: التونسي خالد بن يحيى.

ملخص مباراة الأهلي والترجي الرياضي

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق الأهلي أن يستغل عامل الأرض والجمهور، وذلك من خلال فرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب وأيضاً محاولة تسجيل الهدف الأول بأي وسيلة ممكنة.

وفي الدقيقة الرابعة سنحت لفريق الأهلي فرصة مثالية للغاية، وذلك حينما انفرد الجنوب أفريقي باكا بحارس المرمى معز بن شريفية، إلا أن باكا أهدر الفرصة بغرابة شديدة للغاية مضيعاً على فريقه أغلى الأهداف.

ومع مرور الدقائق زادت الالتحامات البدنية من جانب الطرفين، مما أدى إلى حصول وليد سليمان على بطاقة صفراء من طرف فريق الأهلي، ومن ثم حصل أيضاً فوسيني كوليبالي على بطاقة صفراء هو أيضاً من طرف فريق الترجي الرياضي.

وفي الدقيقة التاسعة عشر سنحت فرصة أخرى لصالح فريق الأهلي، وذلك حينما سدد المهاجم مروان محسن كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته ذهبت عالية أيضاً للغاية وسط حالة من الحسرة من جانب جماهير النادي الأهلي.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض متوسط ميدانه عمرو السولية إلى الإصابة، مما جعل الكابتن حسام البدري مضطراً إلى إخراجه من أرض الملعب، ليُشرك بدلاً منه الظهير الأيمن محمد هاني بعد انتقال الظهير الأيمن أحمد فتحي إلى مركز وسط الميدان.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق الترجي الرياضي فقد جاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين، وذلك حينما انفرد المهاجم طه ياسين الخنيسي بحارس المرمى محمد الشناوي، إلا أن الأخير تألق وأبعد الكرة للخارج بنجاح منقذاً مرمى فريقه من أولى الأهداف.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والأربعين، تلقى فريق الترجي الرياضي هو الآخر ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض مهاجمه هيثم الجويني إلى الإصابة، ليُغادر أرض الملعب ويشترك بدلاً منه صانع الألعاب الجزائري يوسف البلايلي، لتمر بعدها بقية الدقائق دون أن تشهد أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرة النهاية على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق الأهلي أن يضغط بشكل أقوى على ضيفه سعياً لتسجيل الأهداف والتقدم في النتيجة، وفي مقابل ذلك أغلق فريق الترجي الرياضي خطوطه الخلفية بإحكام شديد مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل خطف هدف الانتصار القاتل.

وفي الدقيقة الخامسة والستين نجح فريق الأهلي في تسجيل الهدف الأول له في المباراة وذلك عبر المهاجم مروان محسن وسط فرحة كبيرة من جانب جماهير القلعة الحمراء، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل ليُعيد الأمور إلى طبيعتها من جديد.

وبعدها بدقيقتين فقط حاول الكابتن حسام البدري أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، وذلك من خلال إشراك إسلام محارب بدلاً من الجنوب أفريقي باكا، أما على الجانب المقابل فقام الكابتن خالد بن يحيى بنفس الخطوة تقريباً، وذلك من خلال إشراك غيلان الشعلالي بدلاً من محمد علي منصر.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثمانين، أجرى الكابتن حسام البدري التبديل الثالث له في المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب الواعد صلاح محسن بدلاً من وليد سليمان، وفي الوقت ذاته أشرك المدرب التونسي خالد بن يحيى اللاعب ماهر بالصغير بدلاً من المهاجم طه ياسين الخنيسي.

ولكن ذلك لم يؤثر على نتيجة اللقاء بأي شكل من الأشكال، ليستمر الوضع على ما هو عليه حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

إقرأ أيضاً: تعرف على نتائج قرعة كأس أمم آسيا 2018