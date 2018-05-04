مانشستر يونايتد يتعرض لخسارة مفاجئة خارج أرضه على يد برايتون

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تعرض فريق مانشستر يونايتد إلى خسارة مفاجئة خارج أرضه على يد مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق برايتون أند هوف ألبيون الألماني باسكال غروث في الدقيقة السابعة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق برايتون أند هوف ألبيون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 77 نقطة في المركز الثاني في الترتيب.

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