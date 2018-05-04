باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل أمام مضيفه أميان

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سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مضيفه فريق أميان، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق باريس سان جيرمان في المباراة كلاً من الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة السادسة والعشرين، إضافة إلى الفرنسي كريس نكونكو في الدقيقة الرابعة والستين، أما أهداف فريق أميان فقد سجلها اللاعب موسى كوناتي في الدقيقة السابعة والأربعين والدقيقة الثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 92 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما رفع فريق أميان رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

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