سيد عبد الحفيظ يتوجه بطلب هام للكاف بعد تعادل الأهلي مع الترجي

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توجه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بطلب هام للغاية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي، وذلك بعد تعادل فريق الأهلي مع ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي بهدف لمثله في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة وتحديداً لشبكة قنوات بي إن سبورت، طالب الكابتن سيد عبد الحفيظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بضرورة إدخال تقنية الفيديو في جميع المسابقات الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك من أجل تفادي الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها فريق الأهلي في السنوات الماضية في دوري أبطال أفريقيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن الهدف الذي ألغاه الحكم في مباراة اليوم أمام فريق الترجي كان صحيحاً بدون أدنى شك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النادي الأهلي اعترض بشدة على طاقم التحكيم، وذلك نظراً إلى كونه نفس طاقم التحكيم الذي أدار ذهاب الدور ربع النهائي بين الفريقين في العام الماضي، وحينها شهدت المباراة أخطائاً تحكيمية أيضاً.

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