متاعب الأهلي تزداد قبل مواجهة كمبالا سيتي في دوري أبطال أفريقيا

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باتت المتاعب كبيرة للغاية أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك قبل المواجهة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ويأتي ذلك بعدما تأكد المارد الأحمر من غياب بعض النجوم الجديدة عن صفوفه في المباراة القادمة له في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن فريق الأهلي يُعاني أصلاً من الغيابات المؤثرة في صفوفه على مدار الأيام القليلة الماضية.

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ومن جانبه أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن النجم عمرو السولية متوسط ميدان فريق الأهلي قد تعرض إلى إصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما تعرض النجم وليد سليمان صانع ألعاب فريق الأهلي إلى كدمة بجوار الركبة، وذلك في المباراة التي جمعت بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم أمس الجمعة.

ومن المقرر أن يخضع كلاً من النجمين عمرو السولية ووليد سليمان إلى الفحوصات الطبية في الساعة القادمة من يوم السبت، وذلك من أجل الكشف عن مدى حجم الإصابة التي تعرض لها كلاً منهما وأيضاً تحديد مدة غيابهما عن الملاعب.

وسوف يُعاني فريق الأهلي أيضاً من غياب مدافعه أيمن أشرف في المباراة القادمة أمام فريق كمبالا سيتي، ولكن ذلك ليس بسبب الإصابة وإنما بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة أمام فريق الترجي الرياضي.

ويفتقد فريق الأهلي أيضاً خدمات كلاً من المغربي وليد أزارو، إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي، وأيضاً التونسي علي معلول والمدافع سعد الدين سمير، علماً بأن سبب كلاً منهم هو الإصابة مما يؤكد أن فريق الأهلي سوف يُعاني في مباراته القادمة أمام فريق كمبالا سيتي كثيراً.

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