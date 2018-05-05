الزمالك يختتم تحضيراته غداً الأحد استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته يوم غداً الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن خالد جلال، وذلك استعداداً لمباراته القادمة أمام غريمه فريق الإسماعيلي في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المنتظرة بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق الإسماعيلي في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم السابع من عمر الشهر الحالي أيضاً، وذلك على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ومن جانبه قام الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك بالإعلان في مساء يوم أمس الجمعة عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في المباراة، حيث تكونت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح / محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: محمد مجدي / حمدي النقاز / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / محمود علاء.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / طارق حامد / محمود عبد العاطي / معروف يوسف / عبد الله جمعة / محمد عنتر / أيمن حفني / أحمد توفيق / عماد فتحي / محمد أشرف / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / باسم مرسي.

ويمر فريق الزمالك في الآونة الأخيرة بوضعية جيدة على كافة الأصعدة، وذلك بعدما نجح في الهروب من شبح الخسارة في آخر 4 مباريات له في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات، حيث نجح في تحقيق الانتصار في 3 مباريات وفي مقابل ذلك سقط في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

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