قرار هام من البدري بعد التعادل مع الترجي في دوري أبطال أفريقيا

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اتخذ الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قراراً هاماً اليوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي، وذلك بعد تعادل فريق الأهلي في مساء يوم أمس الجمعة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

حيث قرر الكابتن حسام البدري منح كافة لاعبي فريق الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة يومين كاملين، وذلك حتى يُصبح كافة الفريق في أفضل حالة بدنية طوال الفترة القادمة، وخاصة قبل المباراة القادمة أمام فريق كمبالا سيتي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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ومن المقرر أن يعود فريق الأهلي إلى التدريبات في يوم الإثنين المقبل، وذلك قبل أن تُسافر بعثة المارد الأحمر مباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المشاركة في مهرجان اعتزال النجم المخضرم حسام غالي.

ويخوض فريق الأهلي مباراة ودية أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في مساء يوم الجمعة القادم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مهرجان اعتزال النجم حسام غالي، على أن يتجه بعدها الفريق مباشرة إلى دولة أوغندا تحضيراً لمواجهة فريق كمبالا سيتي في اليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي أيضاً.

وتأتي مواجهة فريق كمبالا سيتي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م، علماً بأن فريق كمبالا سيتي قد تعرض إلى الخسارة في الجولة الأولى خارج أرضه في مساء يوم أمس الجمعة على يد مضيفه فريق تاونشيب رولز من دولة بوتسوانا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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