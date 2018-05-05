مدرب الأهلي يوضح أسباب التعادل مع الترجي بدوري أبطال أفريقيا

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قام الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق اليوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي على سقوط فريق الأهلي في فخ التعادل، وذلك في مساء يوم أمس الجمعة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن أحمد أيوب أن لاعبي فريق الأهلي قدموا أفضل أداء ممكن في المباراة أمام فريق الترجي الرياضي، وذلك على الرغم من الغيابات العديدة المؤثرة في تشكيلة الفريق إضافة إلى الإصابات التى حدثت أثناء المباراة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد أيوب إلى أن حكم المباراة ظلم فريق الأهلي حينما ألغى هدفاً صحيحاً سجله مروان محسن في شوط المباراة الثاني، مشدداً في ختام تصريحاته على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أخطأ في حق النادي الأهلي من خلال طاقم التحكيم السنغالي الذي كثرت أخطائه منذ العام الماضي.

وكان طاقم السنغالي الذي أدار مباراة مساء يوم أمس الجمعة بين فريقي الأهلي والترجي الرياضي، هو نفسه من أدار مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من المسابقة ذاتها في نسخة العام الماضي 2017، وحينها انتهت المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق، إلا أن المباراة شهدت وقتها أخطائاً تحكيمية فادحة من جانب نفس الحكم.

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