موعد مباراة ارسنال وبيرنلي في الدوري الانجليزي الاحد 6/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق بيرنلي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ارسنال وبيرنلي

ستُقام مباراة ارسنال وبيرنلي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وبيرنلي

ستكون مباراة ارسنال وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

ترتيب أرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 57 نقطة.

يحتل فريق بيرنلي حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 54 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أرسنال الموسم الحالي

نيوكاسل يونايتد 0/1 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/4 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/1 أتلتيكو مدريد الإسباني / الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

أتلتيكو مدريد 0/1 ارسنال / الدوري الأوروبي.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

بيرنلي 1/2 إيفرتون.

وست هام يونايتد 3/0 بيرنلي.

وست بروميتش ألبيون 2/1 بيرنلي.

واتفورد 2/1 بيرنلي.

بيرنلي 1/2 ليستر سيتي.

بيرنلي 2/1 تشيلسي.

ستوك سيتي 1/1 بيرنلي.

بيرنلي 0/0 برايتون أند هوف ألبيون.

جدول مباريات ارسنال حتى نهاية الموسم الحالي

ارسنال / بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

ليستر سيتي / ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

هدرسفيلد تاون / أرسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / جاك ويلشير / مسعود أوزيل / بيير إيميريك أوباميانغ / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر.

نتائج أخر 7 مباريات بين أرسنال وبيرنلي

بيرنلي 1/0 ارسنال / الدوري الانجليزي الممتاز، 26 نوفمبر 2017.

ارسنال 1/2 بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 22 يناير 2017.

بيرنلي 1/0 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 2 أكتوبر 2016.

ارسنال 1/2 بيرنلي / كأس الاتحاد الإنجليزي، 30 يناير 2016.

بيرنلي 1/0 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 11 أبريل 2015.

ارسنال 0/3 بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 1 نوفمبر 2014.

ارسنال 1/3 بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مارس 2010.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ارسنال وبيرنلي

نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بيرنلي في 41 مباراة سابقة من أصل آخر 87 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بيرنلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق أرسنال في 28 مباراة سابقة من أصل آخر 87 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي أرسنال وبيرنلي نتيجة 18 مباراة سابقة من أصل آخر 87 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 143 هدفاً في شباك فريق بيرنلي في آخر 87 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بيرنلي في تسجيل 107 هدفاً في شباك فريق أرسنال في آخر 87 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت هو هداف فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 13 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني مسعود أوزيل هو أفضل صانع ألعاب في فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر النمساوي أشلي بارنس هو هداف فريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي مثله مثل زميله النيوزيلندي كريس وود، حيث سجل كلاً منهما 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 67 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 48 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق بيرنلي في تسجيل 35 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 32 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 2003 / 2004 م.

نجح فريق بيرنلي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مرتين فقط طوال تاريخه.

نجح فريق بيرنلي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 1959 / 1960 م.

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