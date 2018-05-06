مرتضى منصور يشطب عضوية أعضاء اللجنة المالية ويعلن عن اسبابه

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تابع موقع مصر 365 تأكيد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عن قيامه بشطب عضوية أعضاء اللجنة المالية التابعة للنادي.

وأضاف المستشار خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تم إجراءه اليوم في مقر نادي الزمالك وقد حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة باستثناء “هاني العتال” نائب الرئيس، وعضو المجلس عبدالله جورج، حول قرار شطب عضوية أعضاء اللجنة المالية.

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وأعلن أن السبب في هذا الشطب هو أن أعضاء اللجنة المالية قد قاموا بالتهكم على القلعة البيضاء، وهناك من قام بنشر صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يقوم بها بالسخرية من نادي الزمالك.

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