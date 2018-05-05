موعد مباراة تشيلسي وليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الانجليزي الاحد 6/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق ليفربول في مساء يوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول

ستُقام مباراة تشيلسي وليفربول في مساء يوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول

ستكون مباراة تشيلسي وليفربول منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق تشيلسي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 66 نقطة.

يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 72 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق تشيلسي الموسم الحالي

تشيلسي 1/1 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساوثهامبتون 3/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيرنلي 2/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 0/2 ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي.

سوانزي سيتي 1/0 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفربول الموسم الحالي

ليفربول 0/3 بورنموث / الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست بروميتش ألبيون 2/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 2/5 روما الإيطالي / دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 0/0 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

روما 2/4 ليفربول / دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي

تشيلسي / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

تشيلسي / هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

نيوكاسل يونايتد / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشيلسي / مانشستر يونايتد / نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، 19 مايو 2018.

جدول مباريات ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي

تشيلسي / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

ليفربول / برايتون أند هوف ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

ريال مدريد الإسباني / ليفربول / نهائي دوري أبطال أوروبا، 26 مايو 2018.

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / سيسك فابريغاس / ماركوس ألونسو / ويليان / إيدين هازارد.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

المدرب: الإيطالي أنطونيو كونتي.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدرب: الألماني يورغن كلوب.

نتائج أخر 7 مباريات بين تشيلسي وليفربول

ليفربول 1/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 25 نوفمبر 2017.

ليفربول 1/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 31 يناير 2017.

تشيلسي 2/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 16 سبتمبر 2016.

تشيلسي 0/1 ليفربول / مباراة ودية، 28 يوليو 2016.

ليفربول 1/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 11 مايو 2016.

تشيلسي 3/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 31 أكتوبر 2015.

تشيلسي 1/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 مايو 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة تشيلسي وليفربول

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفربول في 57 مباراة سابقة من أصل آخر 168 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق تشيلسي في 71 مباراة سابقة من أصل آخر 168 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي تشيلسي وليفربول نتيجة 40 مباراة سابقة من أصل آخر 168 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 228 هدفاً في شباك فريق ليفربول في آخر 168 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 249 هدفاً في شباك فريق تشيلسي في آخر 168 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البلجيكي إيدين هازارد هو هداف فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي ويليان هو أفضل صانع ألعاب في فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 31 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 60 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 34 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 80 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 37 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 6 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 1989 / 1990 م.

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