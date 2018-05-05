ستوك سيتي يضمن هبوطه رسمياً من البريمرليغ بعد خسارته أمام كريستال بالاس

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هبط فريق ستوك سيتي رسمياً من الدوري الإنجليزي الممتاز عقب خسارته على يد ضيفه فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق كريستال بالاس في المباراة كلاً من جيمس في الدقيقة الثامنة والستين، إضافة إلى باتريك فان انهولت في الدقيقة السادسة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ستوك سيتي في المباراة السويسري شيردان شاكيري في الدقيقة الثالثة والأربعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق كريستال بالاس رصيده إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق ستوك سيتي عند 30 نقطة في المركز التاسع عشر في الترتيب، ليضمن بذلك هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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