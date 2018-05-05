مرتضى منصور يُفجر مفاجأة مدوية بخصوص تركي آل الشيخ.. تعرف على التفاصيل

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل اليوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي، وذلك بخصوص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً في مقر نادي الزمالك، أعلن المستشار مرتضى منصور عن منح مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك .

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن منح المستشار تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، جاء خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية من طرف ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً.

كما شدد أيضاً المستشار مرتضى منصور في تصريحاته على أن منح المستشار تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك يُعتبر بمثابة الاعتذار له على الاساءة التي تعرض لها من طرف ممدوح عباس، مؤكداً في ختام تصريحاته أن وفد نادي الزمالك قد حظي باستقبال مميز للغاية في الفترة الماضية في المملكة العربية السعودية أثناء حضوره مراسم قرعة البطولة العربية للأندية.

ولا شك أن جماهير النادي الأهلي الآن باتت في حيرة كبيرة للغاية، وخاصة وأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سبق وأن منح المستشار تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، علماً بأن المستشار تركي آل الشيخ وعد بتقديم الدعم الكامل إلى النادي الأهلي على كافة المستويات.

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