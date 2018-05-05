موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني الاحد 6/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، يستقبل فريق برشلونة غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في مساء يوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

ستُقام مباراة برشلونة وريال مدريد في مساء يوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

ستكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وستكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً عبر قناة بي إن سبورتس 4، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 86 نقطة.

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 71 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة الموسم الحالي

روما الإيطالي 0/3 برشلونة / دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 1/2 فالنسيا / الدوري الإسباني.

سيلتا فيغو 2/2 برشلونة / الدوري الإسباني.

إشبيلية 5/0 برشلونة / نهائي كأس ملك إسبانيا.

ديبورتيفو لاكورونيا 4/2 برشلونة / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد الموسم الحالي

ملقا 2/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 1/1 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني.

بايرن ميونخ الألماني 2/1 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد 1/2 ليغانيس / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 2/2 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي

برشلونة / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 6 مايو 2018.

برشلونة / فياريال / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ليفانتي / برشلونة / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

برشلونة / ريال سوسيداد / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

جدول مباريات ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي

برشلونة / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 6 مايو 2018.

إشبيلية / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ريال مدريد / سيلتا فيغو / الدوري الاسباني، 12 مايو 2018.

فياريال / ريال مدريد / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

ريال مدريد / ليفربول الإنجليزي / نهائي دوري أبطال أوروبا، 26 مايو 2018.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدرب: الإسباني فالفيردي.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش / ماركوس لورينتي / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان.

نتائج أخر 7 مباريات بين برشلونة وريال مدريد

ريال مدريد 3/0 برشلونة / الدوري الإسباني، 23 نوفمبر 2017.

ريال مدريد 0/2 برشلونة / كأس السوبر الإسباني، 16 أغسطس 2017.

برشلونة 3/1 ريال مدريد / كأس السوبر الإسباني، 13 أغسطس 2017.

ريال مدريد 3/2 برشلونة / مباراة ودية، 30 يوليو 2017.

ريال مدريد 3/2 برشلونة / الدوري الإسباني، 23 أبريل 2017.

برشلونة 1/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني، 3 ديسمبر 2016.

برشلونة 2/1 ريال مدريد / الدوري الاسباني، 2 أبريل 2016.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وريال مدريد

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب غريمه فريق ريال مدريد في 29 مباراة سابقة من أصل آخر 66 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على حساب غريمه فريق برشلونة في 20 مباراة سابقة من أصل آخر 66 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي برشلونة وريال مدريد نتيجة 17 مباراة سابقة من أصل آخر 66 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 116 هدفاً في شباك غريمه فريق ريال مدريد في آخر 66 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 93 هدفاً في شباك غريمه فريق برشلونة في آخر 66 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 32 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل صانع ألعاب في فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 24 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي كريم بنزيمة هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 87 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 21 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 82 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 37 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 25 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 33 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني لآخر مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

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