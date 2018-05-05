بايرن ميونخ يُصالح جماهيره بفوز معنوي على حساب مضيفه كولن

Advertisements

حقق فريق بايرن ميونخ بطل البوندسليغا الموسم الحالي فوزاً معنوياً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق كولن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من الكولومبي خاميس رودريغيز في الدقيقة التاسعة والخمسين، إضافة إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الحادية والستين، وأيضاً الفرنسي كورنتان توليسو في الدقيقة الثامنة والستين.

Advertisements

أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق كولن في المباراة فقد سجله الألماني نيكولاس سولي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 84 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيد فريق كولن عند 22 نقطة فقط لا غير في المركز الأخير في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها، تعرض فريق بوروسيا دورتموند للخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق ماينز بهدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق فريق لايبزيغ الفوز على حساب ضيفه فريق فولفسبورج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي مباراة أخرى حقق فريق اينتراخت فرانكفورت الفوز على حساب ضيفه فريق هامبورج بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، كما حقق فريق شالكه الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أوجسبورج بهدفين مقابل هدف واحد، بينما حقق فريق هانوفر الفوز على حساب ضيفه فريق هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي مباراة أخرى حقق فريق شتوتغارت الفوز على حساب ضيفه فريق هوفنهايم بهدفين مقابل لا شئ، فيما تعادل فريق فيردر بريمن سلبياً بدون أهداف أمام ضيفه فريق باير ليفركوزن، كما حقق فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الفوز على حساب ضيفه فريق فرايبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني الاحد 6/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة