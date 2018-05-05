تركي آل الشيخ يصدم مرتضى منصور وجماهير الزمالك بقرار مفاجئ

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أصدر المستشار تركي آل الشيخ بياناً رسمياً صادماً للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأيضاً لجماهير نادي الزمالك بشكل عام اليوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي، وذلك رداً منه على منحه الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك من طرف المستشار مرتضى منصور.

حيث قام المستشار تركي آل الشيخ بنشر بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وكتب فيه: “يعرب مكتب معالي المستشار تركي آل الشيخ بالقاهرة عن تقديره لكل المشاعر التي خرجت من قبل أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادي الزمالك والتي هي بالتأكيد محل احترام وتقدير.

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كما أضاف أيضاً: “إلا أن معالي المستشار يعتذر له عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون رئيساً شرفياً له، وإذ ينتهز المكتب هذه الفرصة ليؤكد باسم معالي المستشار تركي آل الشيخ عن تمنياته لكل الفرق المصرية والعربية التوفيق وتحقيق أفضل النتائج”.

ويأتي ذلك البيان الرسمي من طرف المكتب الإعلامي للمستشار تركي آل الشيخ، رداً على المستشار مرتضى منصور والذي قام بدوره اليوم السبت بمنح المستشار تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك في مؤتمر صحفي اليوم بمقر نادي الزمالك.

وقد أسفر ذلك مباشرة عن ردود أفعال غاضبة للغاية سواء من طرف جماهير وعشاق النادي الأهلي، أو حتى من طرف عشاق نادي الزمالك الذين رفضوا هذه الخطوة نظراً لكون المستشار تركي آل الشيخ عاشقاً للنادي الأهلي وأيضاً رئيساً شرفياً له.

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