وست بروميتش يُنعش آماله في البقاء بعد فوزه المفاجئ على ضيفه توتنهام

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حقق فريق وست بروميتش ألبيون فوزاً مفاجئاً للغاية على حساب ضيفه فريق توتنهام هوتسبير بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق وست بروميتش ألبيون في المباراة الإنجليزي جاك ليفرمور في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، علماً بأن النجم المصري أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون قد شارك في المباراة كاملة.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق وست بروميتش ألبيون رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز معززاً حظوظه في تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

أما فريق توتنهام هوتسبير فقد استقر رصيده عند 71 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه بات مهدداً أيضاً بفقدان مركزه الحالي في الجولات القليلة المتبقية من عمر المسابقة، وبالتالي عدم التأهل حينها إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها، حقق فريق بورنموث الفوز على حساب ضيفه فريق سوانزي سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حقق فريق وست هام يونايتد الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ، كما حقق فريق واتفورد الفوز على حساب ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

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