ميلان يكتسح ضيفه هيلاس فيرونا ويقترب من تأمين مقعده في الدوري الأوروبي

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حقق فريق ميلان فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق هيلاس فيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ميلان في المباراة كلاً من التركي هاكان كالهانوغلو في الدقيقة العاشرة، إضافة إلى الإيطالي باتريك كوتروني في الدقيقة الثانية والثلاثين، وأيضاً الإيطالي أباتي في الدقيقة التاسعة والأربعين، وأخيراً الإيطالي فابيو بوريني في الدقيقة التاسعة والثمانين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق هيلاس فيرونا في المباراة فقد سجله لي سيونغ وو في الدقيقة الخامسة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق هيلاس فيرونا عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر في جدول الترتيب.

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