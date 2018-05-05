موعد أبرز مباريات يوم الاحد 6/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد الأفريقي، وذلك تحديداً في مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي وأيضاً كأس الإتحاد الإفريقي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون

يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق هدرسفيلد تاون في يوم الأحد على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ونيس

يستقبل فريق أولمبيك مارسيليا نظيره فريق نيس في مساء يوم الأحد على ملعب الفيلودروم في جنوب فرنسا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك مارسيليا ونيس تحديداً في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة أولمبيك مارسيليا ونيس عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، بينما سيكون المعلق الحبيب بن علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة لاتسيو وأتالانتا

يستقبل فريق لاتسيو نظيره فريق أتالانتا في يوم الأحد على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة لاتسيو وأتالانتا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة لاتسيو وأتالانتا عبر قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة نابولي وتورينو

ستُقام مباراة نابولي وتورينو في يوم الأحد على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة نابولي وتورينو تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة نابولي وتورينو عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة روما وكالياري

يستقبل فريق كالياري نظيره فريق روما في مساء يوم الأحد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة روما وكالياري تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة روما وكالياري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول

يستقبل فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق إسبانيول في يوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة نهضة بركان والهلال

يستقبل فريق نهضة بركان المغربي نظيره فريق الهلال السوداني في مساء يوم الأحد، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية في مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة نهضة بركان والهلال تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة نهضة بركان والهلال عبر قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وسونغو

يستقبل فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق سونغو من دولة موزمبيق في مساء يوم الأحد على ملعب بورسعيد، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية في مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة المصري البورسعيدي وسونغو تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة المصري البورسعيدي وسونغو عبر قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

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