تعرف على حكم مباراة الزمالك مع الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر

منذ 26 دقيقة أخبار الرياضة
تعرف على حكم مباراة الزمالك مع الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر
مباراة سابقة بين الزمالك والإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح اليوم السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي عن الحكم الذي سوف يُدير مباراة فريق الزمالك مع منافسه فريق الإسماعيلي في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

حيث أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين الحكم محمد معروف من أجل إدارة هذه المباراة المرتقبة، علماً بأن المباراة سوف تُقام في مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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