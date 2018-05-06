مدرب الترجي يُعلق على تعادل فريقه مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

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قام الكابتن خالد بن يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم الخامس من شهر مايو الحالي على نتيجة التعادل التي أسفرت عنها مباراة فريقه الماضية أمام مضيفه فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في ساعة متأخرة في مساء يوم أمس السبت في برنامج “كورة كل يوم” المذاع عبر شاشة قناة “مصر الأولى”، أكد الكابتن خالد بن يحيى أن فريقه كان يعلم جيداً أن مباراته أمام فريق الأهلي سوف تكون في غاية الصعوبة، وخاصة وأن فريق الأهلي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن خالد بن يحيى إلى أنه كان يعلم جيداً بالظروف الصعبة التي مر بها فريق الأهلي في الآونة الأخيرة، مشدداً في الوقت ذاته إلى أن ذلك لم يؤثر على المباراة تماماً وكانت الروح القتالية واضحة جلياً على كلاً من الفريقين.

وعن استقبال بعثة فريق الترجي الرياضي في مطار برج العرب في مدينة الإسكندرية وحتى عودته من جديد إلى الأراضي التونسية، أكد الكابتن خالد بن يحيى أن حسن الضيافة لا يُعتبر أمراً غريباً على الإطلاق على الشعب المصري.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن خالد بن يحيى على أنه يتمنى تأهل كلاً من فريقي الأهلي والترجي الرياضي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على الرغم من أن المشوار لا يزال في بدايته.

وكان فريق الأهلي قد تعادل سلبياً بدون أهداف أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وعن المجموعة ذاتها حقق فريق تاونشيب رولز من دولة بوتسوانا الفوز على حساب ضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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