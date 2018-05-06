تعرف على ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الأولى

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شهد يومي الجمعة والسبت الماضيين انطلاقة الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات إضافة إلى ترتيب كل مجموعة من المجموعات الأربعة.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا مشاركة 7 أندية عربية، علماً بأن فريق الوداد البيضاوي المغربي حامل لقب النسخة الماضية يُشارك في هذه النسخة، وذلك مثله مثل وصيف النسخة الماضية وهو فريق الأهلي الذي يسعى في العام الحالي للتتويج بالبطولة بعد غياب منذ عام 2013 عن منصة التتويج.

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وإليكم الآن جميع نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا:

الأهلي المصري 0/0 الترجي الرياضي التونسي.

تاونشيب رولز من بوتسوانا 0/1 كمبالا سيتي الأوغندي.

مولودية الجزائر الجزائري 1/1 الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية 1/4 وفاق سطيف الجزائري.

زيسكو يونايتد الزامبي 1/1 مباباني سوالوز من سوازيلاند.

توغو التوجولي 2/1 حوريا كوناكري الغيني.

بريميرو دي أغوستو الأنجولي 1/1 النجم الساحلي التونسي.

صن داونز الجنوب أفريقي 1/1 الوداد البيضاوي المغربي.

والآن نستعرض لكم جدول ترتيب كل مجموعة من المجموعات الأربعة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات:

المجموعة الأولى: تاونشيب رولز 3 نقاط / الترجي الرياضي نقطة واحدة / الأهلي نقطة واحدة / كمبالا سيتي صفر من النقاط.

المجموعة الثانية: مازيمبي 3 نقاط / الدفاع الحسني الجديدي نقطة واحدة / مولودية الجزائر نقطة واحدة / وفاق سطيف صفر من النقاط.

المجموعة الثالثة: حوريا كوناكري 3 نقاط / الوداد البيضاوي نقطة واحدة / صن داونز نقطة واحدة / بورت دي لومي صفر من النقاط.

المجموعة الرابعة: النجم الساحلي نقطة واحدة / مباباني سوالوز نقطة واحدة / بريميرو دي أغوستو نقطة واحدة / زيسكو يونايتد نقطة واحدة.

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