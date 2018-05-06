موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر الاثنين 7/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر، يواجه فريق الزمالك نظيره فريق الإسماعيلي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ستُقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

ستكون مباراة الزمالك والإسماعيلي منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر كلاً من قناة النيل للرياضة، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت، وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الزمالك حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 61 نقطة.

يحتل فريق الإسماعيلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 67 نقطة.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الزمالك الموسم الحالي

الزمالك 1/4 الرجاء / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/2 ديشا الإثيوبي / كأس الإتحاد الإفريقي.

الاسماعيلي 1/3 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

مصر المقاصة 0/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 2/1 الاتحاد السكندري / الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب 0/0 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/2 الأسيوطي سبورت / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 2/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الإنتاج الحربي 3/1 الزمالك / كأس مصر.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الإسماعيلي الموسم الحالي

الإسماعيلي 1/2 وادي دجلة / الدوري المصري الممتاز.

بتروجيت 1/0 الإسماعيلي / الدوري المصري الممتاز.

الاسماعيلي 1/3 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش 1/1 الإسماعيلي / الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب 2/0 الإسماعيلي / كأس مصر.

الإسماعيلي 1/2 مصر المقاصة / الدوري المصري الممتاز.

الرجاء 0/0 الإسماعيلي / الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي 0/2 النصر / الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك في مباراته أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: عمر صلاح / محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: محمد مجدي / حمدي النقاز / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / محمود علاء.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / طارق حامد / محمود عبد العاطي / معروف يوسف / عبد الله جمعة / محمد عنتر / أيمن حفني / أحمد توفيق / عماد فتحي / محمد أشرف / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / باسم مرسي.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / محمد عنتر / معروف يوسف.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدرب: المصري خالد جلال.

قائمة الإسماعيلي في مباراته أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد مجدي / محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود متولي / ريتشارد بافور / محمد هاشم / باهر المحمدي / بهاء مجدي / أحمد دويدار.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / كريم بامبو / إبراهيم حسن / إبراهيم عبد الخالق / محمد فتحي / وجيه عبد الحكيم / محمد صادق / توماس أبي / نادر رمضان / عبد الرحمن مجدي / إسلام عبد النعيم.

خط الهجوم: موسى كمارا / شكري نجيب / وليد عطية / دييجو كالديرون.

تشكيلة فريق الإسماعيلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود متولي / ريتشارد بافور / باهر المحمدي / بهاء مجدي.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمد فتحي / كريم بامبو / إسلام عبد النعيم.

خط الهجوم: دييجو كالديرون.

المدرب: البرتغالي بيدرو بارني.

نتائج أخر 7 مباريات بين الزمالك والإسماعيلي

الاسماعيلي 1/3 الزمالك / الدوري المصري الممتاز، 2 أبريل 2018.

الزمالك 1/0 الإسماعيلي / الدوري المصري الممتاز، 14 ديسمبر 2017.

الزمالك 0/0 الإسماعيلي / الدوري المصري الممتاز، 3 مايو 2017.

الإسماعيلي 0/0 الزمالك / الدوري المصري الممتاز، 22 نوفمبر 2016.

الزمالك 0/4 الإسماعيلي / كأس مصر، 3 أغسطس 2016.

الزمالك 1/0 الإسماعيلي / الدوري المصري الممتاز، 4 أبريل 2016.

الإسماعيلي 0/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز، 3 فبراير 2016.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي

نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الإسماعيلي في 10 مباريات سابقة من أصل آخر 27 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الزمالك في 11 مباراة سابقة من أصل آخر 27 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريق الزمالك والإسماعيلي نتيجة 6 مباريات سابقة من أصل آخر 27 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 26 هدفاً في شباك فريق الإسماعيلي في آخر 27 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الإسماعيلي في تسجيل 23 هدفاً في شباك فريق الزمالك في آخر 27 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الكونغولي كاسونجو كابونجو هو هداف فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الكولومبي دييجو كالديرون هو هداف فريق الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 7 أهداف في كأس مصر في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدف واحد فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق الإسماعيلي في تسجيل 6 أهداف في كأس مصر في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدف واحد فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 45 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 30 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 13 مباراة.

نجح فريق الإسماعيلي في تسجيل 49 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 13 مباراة.

نجح فريق الزمالك في الفوز بلقب كأس مصر في 24 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الزمالك في الفوز بلقب كأس مصر لآخر مرة في تاريخه في موسم 2015 / 2016 م.

نجح فري الإسماعيلي في الفوز بلقب كأس مصر في مرتين فقط طوال تاريخه.

نجح فريق الإسماعيلي في الفوز بلقب كأس مصر لآخر مرة في تاريخه في موسم 1999 / 2000 م.

نجح الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 12 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 2014 / 2015 م.

نجح فريق الإسماعيلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 3 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الإسماعيلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 2001 / 2002 م.

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