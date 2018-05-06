موعد مباراة الأهلي والسد بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا الاثنين 7/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والسد بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق السد القطري نظيره فريق الأهلي السعودي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والسد

ستُقام مباراة الأهلي والسد في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسد

ستكون مباراة الأهلي والسد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

ترتيب الأهلي والسد في الدوري السعودي والقطري

أنهى فريق السد دوري نجوم قطر في المركز الثاني في جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 49 نقطة.

أنهى فريق الأهلي الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثاني في جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 55 نقطة.

نتائج أخر 7 مباريات بين السد والأهلي

السد 1/0 الخور / دوري نجوم قطر.

السد 1/2 الوصل الإماراتي / دوري أبطال آسيا.

السد 1/9 الخريطيات / دوري نجوم قطر.

بيروزي الإيراني 0/1 السد / دوري أبطال آسيا.

السد 2/2 الريان / كأس أمير دولة قطر.

السد 2/1 الدحيل / نهائي كأس أمير دولة قطر.

الخور 4/0 السد / كأس قطر.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

القادسية 1/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي 1/1 الغرافة القطري / دوري أبطال آسيا.

الرائد 3/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 0/1 الأهلي / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي 0/2 تراكتور الإيراني / دوري أبطال آسيا.

الأهلي 0/0 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي 0/1 أُحد / الدوري السعودي للمحترفين.

الجزيرة الإماراتي 2/1 الأهلي / دوري أبطال آسيا.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي والسد

نجح فريق السد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الأهلي في مباراة واحدة من أصل آخر مباراتين جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

لم يعرف فريق الأهلي طعم الفوز على حساب نظيره فريق السد في آخر مباراتين جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

حسم التعادل بين فريقي الأهلي والسد نتيجة مباراة واحدة من أصل آخر مباراتين جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 3 أهداف في شباك فريق السد في آخر مباراتين جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

نجح فريق السد في تسجيل 4 أهداف في شباك فريق الأهلي في آخر مباراتين جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

يُعتبر الجزائري بغداد بونجاح هو هداف فريق السد في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري مؤمن زكريا هو هداف فريق الأهلي في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 مثله مثل زميله السعودي مهند عسيري، حيث سجل كلاً منهما 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر السوري عمر السومة هو هداف فريق الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الجزائري بغداد بونجاح هو هداف فريق السد في دوري نجوم قطر في الموسم الحالي بعدما سجل 16 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 9 أهداف في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 4 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق السد في تسجيل 11 هدفاً في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 5 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراة واحدة فقط لا غير.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 59 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق السد في تسجيل 68 هدفاً في دوري نجوم قطر في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 25 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 7 مباريات.

نجح فريق السد في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مرتين فقط طوال تاريخه.

نجح فريق السد في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا لآخر مرة في عام 2011.

لم يعرف فريق الأهلي طعم الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

نجح فريق السد في الفوز بلقب دوري نجوم قطر في 13 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق السد في الفوز بلقب دوري نجوم قطر لآخر مرة في تاريخه في موسم 2012 / 2013 م.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في 3 مناسبات فقط سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين لآخر مرة في تاريخه في موسم 2015 / 2016 م.

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