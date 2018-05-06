نجم مصري جديد على مشارف الانتقال للدوري الإنجليزي.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي أن نجم جديد من المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، بات على مشارف الانتقال بشكل رسمي إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز انطلاقاً من الموسم المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد أبدت اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة، وذلك بالتعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أندرلخت البلجيكي والمعار حالياً لنادي قاسم باشا التركي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المستوى الملفت للغاية الذي قدمه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه رفقة نادي قاسم باشا في الدوري التركي طوال الموسم الحالي، جعل الاهتمام به يزداد بشكل غير مسبوق وخاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب المصري.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه حتى هذه اللحظة، هي أندية إيفرتون وبيرنلي إضافة إلى أندية بورنموث وأيضاً ليستر سيتي، علماً بأن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لن يتخذ قراره النهائي سوى بعد نهاية مشوار منتخب بلاده مصر في مونديال روسيا المقبل.

ولا شك أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه يأمل في أن تصله المزيد من العروض وخاصة من أندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن ذلك الأمر سوف يكون مرهوناً بدون أدنى شك بما سوف يُقدمه اللاعب في مونديال روسيا المقبل رفقة المنتخب الوطني المصري.



وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سوف يرتفع عدد اللاعبين المصريين المحترفين في إنجلترا إلى 8 لاعبين، وهم محمد صلاح مع نادي ليفربول ومحمد النني مع نادي أرسنال وأيضاً رمضان صبحي مع نادي ستوك سيتي، إضافة إلى أحمد حجازي وعلي جبر مع نادي وست بروميتش ألبيون، وأيضاً أحمد المحمدي مع نادي أستون فيلا، وأخيراً سام مرسي مع نادي ويجان أتلتيك.

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