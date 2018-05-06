محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم قياسي جديد أمام تشيلسي اليوم

Advertisements

يبدو أن الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي سوف يكون اليوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على موعد مع تحطيم رقم قياسي جديد، وذلك في حالة نجح في تسجيل هدف واحد فقط في مرمى ناديه السابق تشيلسي في مساء اليوم.

ويلتقي في مساء اليوم على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن فريق ليفربول مع مضيفه فريق تشيلسي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

Advertisements

وفي حالة نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف واحد فقط لمصلحة فريق الريدز اليوم، سوف يرفع رصيد أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 32 هدفاً في أول موسم له مع الفريق، وبالتالي سوف يتخطى رقم النجم الأوروغوياني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني حالياً والذي سبق له وأن وصل إلى 31 هدفاً مع فريق ليفربول في موسم 2013 / 2014 م.

إقرأ أيضاً: نجم مصري جديد على مشارف الانتقال للدوري الإنجليزي.. تعرف على التفاصيل