تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وليفربول في مباراة اليوم بالدوري الإنجليزي

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يستعد فريق تشيلسي لملاقاة نظيره فريق ليفربول في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / سيسك فابريغاس / ماركوس ألونسو / ويليان / إيدين هازارد.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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