إنتر يكتسح أودينيزي برباعية ويُعزز حظوظه في التأهل إلى دوري الأبطال

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حقق فريق إنتر فوزاً عريضاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أودينيزي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب فريولي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق إنتر في المباراة كلاً من الإيطالي أندريا رانوكيا في الدقيقة الثانية عشر، إضافة إلى البرازيلي رافينيا ألكانتارا في الدقيقة الثالثة والأربعين، وأيضاً الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة الخامسة والأربعين، وأخيراً الإسباني بورخا فاليرو في الدقيقة الحادية والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق إنتر رصيده إلى 69 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق أودينيزي عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب.

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