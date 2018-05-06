تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض اليوم

Advertisements

يستعد فريق برشلونة لملاقاة غريمه التقليدي وضيفه فريق ريال مدريد في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني فالفيردي مدرب فريق برشلونة باختيار التشكيلة الآتية من أجل خوض مباراة كلاسيكو الأرض:

Advertisements

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة.

إقرأ أيضاً: إنتر يكتسح أودينيزي برباعية ويُعزز حظوظه في التأهل إلى دوري الأبطال