هيكتور كوبر: نتائج الوديات غير مهمة وهدفنا تشكيل فريق قوي في المونديال

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تحدث الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي عن آخر استعدادات أحفاد الفراعنة، وذلك من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل قبل شهر ونصف تقريباً من موعد انطلاقة المونديال.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد، أكد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر أن المباراة الودية القادمة للمنتخب الوطني المصري أمام نظيره منتخب الكويت، سوف تكون في غاية الأهمية للجهاز الفني لمنتخب مصر، وخاصة وأنها سوف تُحدد بشكل كبير القوام الأساسي لمنتخب الفراعنة في مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر إلى أن المنتخب المصري يُحاول أن يُقدم أفضل أداء لديه في جميع المباريات سواء كانت ودية أو رسمية، مشدداً في الوقت ذاته على أن نتائج المباريات الودية غير هامة على الإطلاق، وذلك نظراً لكونها تمنح الجهاز الفني القدرة على تجربة العناصر الجديدة وتغيير طريقة اللعب قبل المباريات الرسمية.

ويواجه المنتخب المصري ودياً منتخب الكويت في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي، قبل أن يختتم معسكره التحضيري الأخير بمواجهة كلاً منتخب كولومبيا أولاً ومن ثم منتخب بلجيكا قبل السفر مباشرة إلى دولة روسيا من أجل المشاركة في المونديال.

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