هدرسفيلد تاون يفرض التعادل السلبي على مضيفه مانشستر سيتي في مباراة التتويج

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق هدرسفيلد تاون، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.
وعلى الرغم من الفرص الكثيرة التي سنحت أمام فريق مانشستر سيتي، إلا أن الصمود الدفاعي لفريق هدرسفيلد تاون كان كبيراً للغاية طوال دقائق المباراة في إطار سعيه لتفادي الهبوط مع نهاية الموسم الحالي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 94 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق هدرسفيلد تاون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر في الترتيب
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