لاعب مفاجأة يتعاقد رسمياً مع الأهلي خلال ساعات.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي أن النادي الأهلي سوف يتعاقد بشكل رسمي مع لاعب من أحد أندية الدوري المصري الممتاز خلال الساعات القليلة القادمة.

حيث أشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي سوف يُعلن في الساعات القليلة القادمة عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب أحمد علاء مدافع فريق الداخلية، وذلك في أولى صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي في إطار سعيه لتدعيم صفوفه قبل انطلاقة الموسم الجديد.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مدة التعاقد مع مدافع فريق الداخلية أحمد علاء سوف تكون 4 سنوات قادمة، على أن يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة الكاملة حينما يتم الإعلان الرسمي عنها من طرف النادي الأهلي.

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