يوفنتوس يقترب من التتويج رسمياً بالكالتشيو بعد تعادل نابولي مع تورينو

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بات فريق يوفنتوس على مشارف التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة السابعة توالياً، عقب سقوط مُلاحقه المباشر فريق نابولي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق تورينو، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق نابولي في المباراة كلاً من البلجيكي دريس ميرتينز في الدقيقة الخامسة والعشرين، إضافة إلى السلوفاكي ماريك هامسيك في الدقيقة الحادية والسبعين، أما أهداف فريق تورينو في المباراة فقد سجلها كلاً من دانييلي باسيلي في الدقيقة الخامسة والخمسين وأيضاً دي سيلفستري في الدقيقة الثالثة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق نابولي رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما رفع فريق تورينو رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها سقط فريق لاتسيو في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق أتالانتا، فيما حقق فريق سبال الفوز على حساب ضيفه فريق بينيفينتو بهدفين مقابل لا شئ، كما حقق فريق كييفو فيرونا الفوز على حساب ضيفه فريق كروتوني بهدفين مقابل هدف واحد، بينما حقق فريق فيورنتينا الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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