إسبانيول يُفاجئ مضيفه أتلتيكو مدريد ويتغلب عليه بثنائية

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تعرض فريق أتلتيكو مدريد إلى خسارة مفاجئة على أرضه على يد ضيفه فريق إسبانيول بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق إسبانيول في المباراة كلاً من أوسكار في الدقيقة الثالثة والخمسين، إضافة إلى ليو بابتيستاو في الدقيقة السابعة والسبعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق إسبانيول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق أتلتيكو مدريد عند 75 نقطة في المركز الثاني في الترتيب.

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